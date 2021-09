Altair Jarabo defiende su matrimonio ante las críticas por la diferencia de edad

Luego de una espectacular boda en un castillo francés, Altair Jarabo regresó a la Ciudad de México para acudir a un exclusivo evento en la Ciudad de México. La actriz no vino sola, sino bien acompañada por su esposo, el empresario Frédéric García. La pareja dio sus primeras declaraciones como recién casados a su paso por la alfombra roja del evento. “Estoy súper contenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada”, indicó la guapa actriz de telenovelas.

La actriz tiene 35 años, mientras que su esposo, 53

García también habló acerca de su reciente matrimonio con la mexicana y la describió como la mujer ideal. “Es una mujer excelentemente talentosa, tiene un talento enorme, tiene un corazón enorme y es la mujer que amo”, indicó, el empresario de origen francés, quien es el más ferviente admirador del trabajo de Altair, dejando en claro que siempre la impulsará a perseguir sus sueños. “La apoyo como cada marido, sabiendo que la esposa siempre tiene la razón o si no el marido está equivocado, así que de todas formas donde vaya la apoyo sea una película, sea una serie en México, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Colombia, donde sea”, agregó.

La pareja se comprometió meses después de haberse conocido por unos amigos en común

Además de ello, Altair se refirió a los constantes comentarios que los usuarios en las redes sociales hacen sobre la diferencia de edades entre ambos; ella tiene 35 años y él, 53. “No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. (Frédéric) es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama“, aseguró.

Los medios ahí reunidos le preguntaron que cuál sería su respuesta a los que dicen que se casó por dinero con Frédéric, a lo que respondió sin titubear: “Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”.