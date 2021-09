Chyno Miranda y Natasha Araos confirman: ‘No estamos juntos como pareja desde hace más de un año’

Chyno Miranda y Natasha Araos confirmaron los rumores de separación que desde hace meses se decían sobre su relación. A través de un video publicado en sus redes sociales, la pareja se dirigió a sus seguidores para afirmar que hubo una crisis en su matrimonio que los llevó a tomar caminos separados.

Loading the player...

“No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, confirmó Chyno en el comunicado que hizo junto a Natasha. “Esta parte del video me da mucho sentimiento. Tengo que confesarlo y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también”, agregó para confirmar que la separación se dio por una tercera persona.

En los comentarios de su publicación, Chyno acepta haber sido infiel a su entonces esposa. “A pesar de todo y el irrespeto que le hice, aquí seguimos apoyándonos y cuidando de nuestro bello hijo”.

El cantante se refirió a las acusaciones que Tashie recibió semanas atrás, en donde se decía que lo había abandonado en los momentos más complicados de su recuperación de la neuropatía periférica que padeció a raíz del contagio de COVID-19.

“Estamos dolidos por aquellas personas que han creído las falsas acusaciones que han dicho sobre Natasha. Todo es mentira, ella ha estado conmigo desde el día uno”, dijo Chyno defendiendo a la madre de su hijo.

©@tashie_net



Chyno aseguró que bloqueará y borrará los comentarios de las personas que hablen mal de ellos o con cosas falsas

Tras agradecer por las palabras de Chyno, Tashie agregó: “Hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. Por lo que sucedió entre nosotros y lo que sucedió con la salud de Jesús. Nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto”.

Sin dejar de darse mutuas muestras de cariño, Natasha continuó: “Quiero que sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. De que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que, a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece”.

©@tashie_net



Chyno y Natasha son padres de Lucca

Al borde del llanto, Chyno concluyó: “Les pedimos consideración y respeto en esta difícil situación”. Natasha agregó: “Así como nosotros hemos sido súper sinceros con ustedes en todo momento, les pedimos respeto en esta situación tan íntima”.

Los rumores que intentaban dejar atrás

Desde semanas atrás se especulaba que Chyno y Tashie ya no estaba juntos. Las fotografías en las redes sociales ya no eran las mimas que antes, pues ahora aparecían solos y no en pareja. A pesar de ello, ambos decidieron mostrar al público que las cosas marchaban bien, aparecieron juntos varias veces y publicaban historias en las redes sociales en las que dejaban ver que su relación estaba más fuerte que nunca.