Marlene Favela podría adoptar un bebé y asegura que no está negada al amor

En cuanto a una segunda oportunidad en el amor, Marlene dijo que sí les gustaría, pero que no hay prisa en ello, además aseguró que para ella no hay nada más importante que su hija y que accedería a estar en una relación con alguien, siempre y cuando Bella se sienta bien con respecto a ello. “Yo creo que sí, pero no ahorita en este momento, pero cuando llegue. Lo principal y lo primordial en mi vida es mi hija por encima de todo, incluso de mí. Entonces si ella va a estar feliz, sí, pero si veo algo como que no, mejor no”.

¿Cómo le explica Marlene a su hija la separación de sus padres?

Ante los cuestionamientos de la prensa, la actriz de Gata Salvaje dijo que su hija, pese a su corta edad, ya entiende algunas cosas y aseguró que ante todo, siempre le hablará con la verdad. “Mi hija tiene un año 10 meses, es chiquita, sin embargo comprende muchas cosas y así, enseñarle la realidad de la vida... que tiene dos padres que la aman profundamente y que se preocupan por ella y que vamos a estar con ella en cada paso de su vida hasta que Dios nos llame”, indicó.

“Que tiene dos padres increíblemente preocupados por ella, que no vivimos en la misma casa porque la vida es así, pero que ella siempre va a tener la familia que se merece porque al final, ella tendrá a sus padres por igual”, concluyó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.