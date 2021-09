Toño Mauri recibe tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Además de ello, reveló en una entrevista con Sale el Sol (Imagen Televisión), que su salud se había visto afectada recientemente por dos bacterias; una que atacó sus pulmones y la otra, en el estómago. “Esa bacteria (del pulmón), me explicaban los doctores, la tenemos todos, pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esa manera y en otras personas sí. En mi caso, yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, o sea, estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir, porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza, la ventaja es que obviamente al detectarla y saber cuál es, pues los doctores la van controlando”.

Haciendo conciencia

Tras su experiencia, Mauri quiere escribir un libro de todo lo que vivió para que otros entiendan lo necesario que es seguir tomando medidas de precaución, así como destacar lo importante que es estar vacunado. Con su testimonio, espera que conocidos suyos como Miguel Bosé, quien desde que empezó la pandemia se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos.

“Mi experiencia lo debió de haber tocado (a Miguel Bosé), mira a mí no me gusta meterme tan adentro de la gente porque creo que tenemos siempre que guardar ese respeto, esa distancia, él está al día del caso, sabe perfecto todo lo que he pasado y siempre ha sido un apoyo, porque todos los mensajes que me manda me dan a mi mucha fuerza”, dijo Mauri en entrevista para Sale el Sol.