Exclusiva: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estrenan casa en Miami

¿Y ahora que tienen ya la casa no quieran ver niños corriendo por ella, es decir, se animarán por el bebé?

[Sebastián]: La casa no tiene muchos cuartos, ya uno lo tiene mi suegra y el otro de huéspedes (risas). No sé, podemos dejarlo en el ambiente… [Carmen]: Creo que es una decisión que aún no se ha tomado, el público sabe lo que nosotros pensamos con respecto a los hijos y siempre hemos dicho que si tienen que llegar en el momento que tengan que llegar seremos muy felices de tenerlos, y si no llegan también, porque siempre hemos tenido una postura muy clara con respecto a eso. Si mañana decidimos que sí, va a ser una sorpresa muy grande para todos.