Christian Nodal regresa a sus redes sociales las fotos de Belinda

Belinda y Christian Nodal se mantienen herméticos en cuanto a los últimos detalles de su relación. Por un lado se rumora que la pareja pudo haberse casado este fin de semana en España, ya que desde hace meses se decía que habían elegido el 28 de agosto para darse el “sí, acepto”. Por otro, hay especulaciones de que se separaron hace unos días luego de que Nodal eliminara todas las fotos de sus redes sociales y dejara sólo una imagen de Speedy González. Sin embargo, esa teoría parece quedar atrás, ya que el cantante volvió a dejar visibles las fotos de aquel inolvidable 25 de mayo, cuando se comprometieron en una romántica cita.

©nodal



Christian Nodal regresó a su timeline las fotos de su compromiso con Belinda

Tras una semana sin pistas de su romane, Nodal dejó ver que sigue tan enamorado de Belinda como lo ha estado desde el primer día. Y para poner fin a los rumores que señalan que se habían separado, eliminó por completo la pista por la que iniciaron las especulaciones, pues las alarmas empezaron a sonar cuando sus fotos con la también cantante ya no aparecían en sus publicaciones.

Ahora, junto a Speedy, las fotos de su compromiso es lo único que se puede ver en su cuenta de Instagram. Sin embargo, aún llama la atención que entre sus seguidores no aparezca el usuario de Belinda.

Por otro lado, hay fuertes rumores de que las fotos con ella son otra pista para compartir la dicha de haberse convertido en marido y mujer, ya que junto a las fotos del compromiso se puede leer: “Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo.💍🤍”, mensaje con el que anunció su compromiso tres meses atrás y que podría revelar su felicidad después de haberse casado.

©Silvia Cristina Nodal Jimenez



La pareja se comprometió en mayo pasado

Belinda, por su parte, no ha hecho ninguna publicación relacionada con su vida sentimental. En sus historias publicó una linda felicitación para su amiga, así como videos pagados que sólo emocionan a sus fans al ver que tiene nueva actividad en sus cuentas.

Una boda, ¿sin su mamá?

Por otro lado, hay quienes observan que la boda pudo no haberse llevado a cabo este fin de semana, ya que Belinda Schull, madre de la también actriz, anunció justo en esos días que se había recuperado de COVID-19. “🙏🏻💙Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos.🧡 Mi hoy es un renacer.💛

“En este nuevo comienzo 💓amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí.💕 Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección.❣️”, escribió la señora Belinda.