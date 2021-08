La mamá de Belinda y su mensaje tras superar el COVID-19: ‘Amo la vida más que nunca’

Para la familia de Belinda los último días fueron de total preocupación, pues la madre de la cantante estaba enferma de COVID-19 con severos malestares. Tras una intensa batalla, en la que requirió de un tanque de oxígeno para respirar mejor, la señora Belinda Schull dio a conocer que ya estaba recuperada del virus del SARS-CoV-2 y que además de ello, ya no requeriría del tanque. El mensaje de su recuperación surge en medio de los rumores sobre la supuesta boda de su hija, Belinda, con el cantante Christian Nodal.

©@belindapop



La madre de Belinda requirió de oxígeno para recuperarse de la enfermedad

“🙏🏻💙Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos.🧡Mi hoy es un renacer.💛” se lee al inicio del mensaje de la señora Schull, quien acompañó el post con una selfie. “En este nuevo comienzo 💓amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí.💕Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección.❣️”.

©@schull.belinda



Este fue el mensaje que la mamá compartió en sus redes sociales

Para Belinda y sus seres queridos esta noticia es como un bálsamo de alivio después de todo lo que han vivido en el 2021. En febrero, falleció la abuelita de la cantante, dejando en su familia un profundo vacío. A finales de julio, la intérprete de Amor a Primera Vista dio a conocer que ella también se habría infectado del virus, tras regresar a México luego de pasar un tiempo en España por motivos laborales. Afortunadamente, la cantante logró salir adelante y superó la enfermedad.

¿Y la boda?

El periodista Marco Antonio Silva aseguró que la boda por el civil de Belinda y Nodal se llevó a cabo el pasado fin de semana en España. Dicha información ha sido replicada por varios medios de comunicación y aseguran que la decisión de casarse en el país europeo sería para alejar a la prensa mexicana. Una de las pistas que aseguran que la parejita ya se casó es que Nodal regresó la foto de su compromiso a su perfil de Instagram, luego de borrar todas las publicaciones de dicha red.