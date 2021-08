Giselle Blondet da positivo a COVID-19: ‘Mis síntomas han sido leves en comparación de otros’

Giselle Blondet es una de las celebridades más abiertas con su público, por ello, quiso ser totalmente transparente y revelar a sus seguidores que actualmente está batallando contra el COVID-19. La presentadora de televisión dio a conocer dicha noticia a través de su página personal de Facebook, en la que reveló los síntomas que tiene y agregó que, debido a la artritis reumatoide que padece, la enfermedad pudo ser peor. Sin embargo, ella está vacunada y eso fue lo que le ayudó a que su condición no empeorara.

©Hola



Giselle Blondet reveló que le preocupaba su diagnóstico de COVID, porque es población de riesgo, por una enfermedad que padece desde hace años

“Desde hace unos cuantos días ando con COVID, me parece hasta raro decirlo porque yo me he cuidado tanto y tanto”, reveló Blondet, de 57 años. “Estoy súper agradecida porque dentro de toda esta circunstancia, me he sentido bastante bien”, agregó. “Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza, luego otro en la espalda baja muy, muy fuerte y también me dio vértigo. Me dio fiebre solamente un día, un poquito, pero en general mucho cansancio, unos días como que me sentía con más energía. Otros días, me he sentido que hasta me pesan las pestañas y quiero estar acostada”.

©@giselleblondet



La presentadora recibió la vacuna contra el COVID-19 y gracias a eso sus síntomas no hay sido graves ni ha requerido hospitalización

Sobre su proceso de vacunación, Blondet aseguró que no fue una decisión fácil de tomar, pero que sí fue la más acertada, pues gracias a ello no está hospitalizada ni ha requerido de oxígeno. “Yo tenía mucho miedo (de vacunarme), tardé en tomar la decisión porque es difícil, uno escucha tantas cosas, unos lee tantas cosas, uno escucha opiniones de distintos médicos, la prensa, tus familiares, pero me vacuné y lo hizo sobre todo por mis nietos. Liam estaba por nacer y yo quería estar en el hospital y también lo hice por Sofia y por mis hijos. Ni me imaginaba lo de Andrea pero gracias a Dios que he estado vacunada y he podido estar a su lado”.