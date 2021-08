Exclusiva: Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena Vásquez, celebran 20 años de amor

Y tú, Claudia, ¿qué sentiste al ver a Carlos por primera vez?

Mucha admiración y respeto. Recuerdo que cuando salió el álbum “Clásicos de La Provincia” yo estaba empezando el primer semestre de Ingeniería Química, y un compañero de la universidad me lo puso y me pareció increíble. Siempre me habían gustado los vallenatos, pero oírlos de la manera en que Carlos lo propuso en este primer álbum fue una verdadera revolución. Fue oír nuestra música de una manera diferente, con patrones rockeros que hicieron que esa juventud de mi época se conectara de inmediato. Carlos se volvió un referente musical y un ídolo para todos. Unos años después, llevaba un mes de Miss Colombia, viajé a Miami y me lo encontré en el mismo vuelo. Soy muy tímida, pero mi “chaperona” en ese momento le dijo que se tomara una foto conmigo, -recuerda riendo-. Y luego de 5 años, lo volví a ver en el canal RCN donde yo trabajaba. Jamás me imaginé que después de ese encuentro podía existir una relación entre ambos. Unos días después se consiguió mi teléfono y me llamó. Hablábamos todas las noches, de su vida, de la mía, de Santa Marta, de Medellín... sentía que estaba muy solo y triste. Yo lo escuchaba y así fue creciendo la amistad. Hasta que empezamos a enamorarnos.