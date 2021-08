Kim Kardashian aparece vestida de novia en el escenario con Kanye West

Kanye West dio de qué hablar nuevamente tras la presentación de su más reciente material Donda, el cual se dio a conocer la noche del pasado jueves en el estadio Soldier Field, en Chicago. Kanye, quien recientemente cambió su nombre a Ye, sorprendió a todos al tener una invitada especial: nada más y nada menos que su ex, Kim Kardashian. La socialité de 40 años, quien solicitó el divorcio a Kanye en los primeros meses del 2021, no estuvo entre el público sino que formó parte del inusual performance que tiene a todos hablando, pues apareció vestida de novia.

©GettyImages



Kanye West y Kim Kardashian empezaron su proceso de divorcio a inicios de este año, aún así, ella lo apoyó en la presentación de su disco ‘Donda’

El show de Donda arrancó cuando Kanye ingresó al Soldier Field de la mano de su hija North, de ocho años. Después, subió al escenario donde se hizo una representación del hogar en el que creció en Chicago. De hecho, Donda tiene una gran carga sentimental para Kanye, pues ese era el nombre de su madre, quien falleció en noviembre de 2007 debido a las complicaciones de una cirugía estética.

©GettyImages



Kanye West perdió a su madre, Donda, en 2007. Este hecho significó un duro golpe para él

Durante el show, Kanye salió de entre las llamas, dejando a más de uno sin aliento pero eso no fue lo más impactante. De pronto, cuando empezó a sonar la canción No Child Left Behind, apareció una mujer vestida de novia caminando hacia él y se empezó a especular quien podría ser esa misteriosa aparición. Poco después se confirmó que se trataba de Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos y con quien este año empezó su proceso de divorcio tras siete años juntos.