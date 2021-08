Julio Iglesias pone fin a rumores sobre su delicado estado de salud

La salud de Julio Iglesias ha sido un tema que ha estado en boca de todos recientemente y muchos medios de comunicación han cuestionado su estado físico, ya que el verano pasado fue fotografiado caminando por la playa ayudado por dos chicas. Como respuesta a ello, el cantante de 77 años se vio obligado a decir que no salía de su casa porque le daba pánico el covid-19 y no porque tenga algún problema de movilidad en sus piernas. Sin embargo, aquel argumento no sirvió de mucho debido a que la prensa seguía especulando sobre su bienestar.

Julio Iglesias aclara rumores sobre su estado de salud

Para acallar nuevamente los rumores, el padre de Enrique Iglesias ha publicado un extenso mensaje en sus redes para dar más detalles sobre su sanidad, cosa que no es muy común en él ya que es una persona muy privada. Con una imagen lozana en sus 20 años, el intérprete de Me olvidé de vivir soltó una breve historia de su vida.

“Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años llevaba 2 años de recuperación, nadaba 6 o 7 horas diarias hasta que no podía más, es ahí cuando empecé a escribir canciones”, comienza el escrito.

“En esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca deje de aprender, es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino”, señala el veterano cantante que en esa época, y basándose en su accidente, escribió La vida sigue igual, una canción con la que ganó el Festival de Benidorm.

Agregó que le duele la espalda como siempre le ha dolido y que se encuentra con menos fuerzas que antes, aunque insistió en que se trata de algo normal y de esperar en un hombre de 78 años como él, a pesar de que algunos quieran hacer creer que se encuentra extremadamente enfermo.