Edgar Ramírez y su conmovedor mensaje tras perder a cinco de sus seres queridos por COVID-19

Como muchas personas alrededor del mundo, el actor Edgar Ramírez está viviendo tiempos difíciles luego de perder a cinco de sus seres queridos en lo que va del año, a causa del COVID-19. El actor de 44 años, originario de Venezuela, usó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que alentaba a las personas que aún no lo han hecho, a vacunarse contra el coronavirus.

De acuerdo con el actor de Jungle Cruise, su agente en Venezuela, su tía, su tío, su abuela y el cuñado de su tía están entre las cifras de fallecidos por la enfermedad, y ninguno de ellos tuvo acceso a la vacuna. “Te ruego que por favor leas con detenimiento este post”, se lee al inicio de su mensaje. “Es lo más doloroso y lo más íntimo que he tenido que publicar en mi vida, pero creo que es muy importante compartirlo. Por momentos siento que es una pesadilla de la que me voy a despertar, pero sé que no lo es. Que es tan real como el aire que en este momento me cuesta respirar”.

“Mi corazón no aguanta más dolor”, compartió el actor. “Estoy triste, estoy frustrado y devastado. Han sido semanas y semanas de ver a mi familia burlada y torturada por esta cruel, traicionera y violenta enfermedad que sin piedad terminó matándolos a todos. No soporto este vacío en l pecho, este sabor a metálico en la boca, este paralizante dolor de cabeza que no me suelta”.

Él continuó, “Ninguno tuvo acceso a la vacuna en Venezuela. Mientras tanto, en los Estados Unidos se desechan miles de vacunas porque un gran número de gente no las quiere. Me destroza saber que tantas personas en este país estén dispuestas a rechazar la vacuna que mi familia habría aceptado en un instante”.

Muchas personas se solidarizaron con Edgar luego de leer su desgarrador testimonio. Espero que algo bueno salga de este dolor y que la gente escuche tu mensaje y se vacune”, escribió una persona. “Lo lamento mucho mi hermano, mi hermano te envío mis condolencias”, dijo Steve Aoki.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.