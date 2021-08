J Balvin, feliz de tener su tercer avión, envía un inspirador mensaje a sus fans

J Balvin cumplió un sueño más en su vida. Con el paso de los años y su fama en ascenso, el cantante suma un logro más a su esfuerzo y trabajo que no dudó en compartir con sus fans. Inspirado y mirando hacia el pasado cuando el sueño apenas empezaba, el colombiano recordó cómo pasó de ir a pie hasta este día en el que se siente contento por tener una aeronave más que le facilitará no sólo los viajes por el mundo para dar shows, sino para disfrutar de las maravillas de los viajes personales.

©@jbalvin



J Balvin está contento por tener su tercer avión

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies”, escribió lleno de nostalgia al recordar como eran sus viajes.

“De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión”, agregó en esta reflexión que deja ver lo orgulloso que esta de haber trabajado duro para tener lo que siempre soñó.

Un mensaje de inspiración

Lejos de publicar este logro para presumir ante sus seguidores, José Álvaro Osorio Balvín, su nombre real, explicó que mostraba este recuento para que la gente no renuncie a sus sueños. “Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, José”, anotó. Y a modo de lección, agregó: “PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, ¡pues yo valgo lo mismo sin todo esto!”.

©@jbalvin



J Balvin y Valentina Ferrer recién se convirtieron en padres

Aunque este es un bien material, la realidad es que Balvin está más pleno que nunca luego de haber recibido junto a su pareja, Valentina Ferrer, a su primer bebé. El pequeño, de nombre Rio llegó al mundo a finales de junio en Nueva York, en donde la pareja ha formado un hogar.