Toño Mauri revela que le detectaron dos bacterias; una en los pulmones y otra en el estómago

La lucha de Toño Mauri por recuperar su salud no ha terminado. Recientemente, el actor dio a conocer que le detectaron dos bacterias; una alojada en los pulmones, y otra más en el estómago, la cual según sus palabras ya está bajo control. Además de ello, reveló en entrevista con el programa Sale el Sol (Imagen Televisión) que recibirá una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para reforzar su sistema inmunológico, el cual quedó severamente afectado por su contagio de COVID-19, del cual aún le quedan secuelas.

El actor de 57 años recibió un doble trasplante de pulmón tras padecer COVID-19

Mauri, quien también es un destacado empresario, empezó hablando de la nueva dosis que recibirá de la vacuna anti-COVID. “Yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna para reforzar, en mi caso, mi sistema inmune, cosa con la que estoy muy de acuerdo porque ahorita estoy en esta recuperación y me doy cuenta de que la vacuna está funcionando porque estamos viendo que los casos que está habiendo ahorita la mayoría son casos que no se vacunaron”, explicó.

El actor de telenovelas destacó que no ha bajado la guardia, sobre todo en las últimas semanas ante el repunte del COVID, que en algunos países está en la tercera o cuarta ola. “Sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general”.

Mauri también detalló el problema que enfrenta con las dos bacterias que atacaron sus pulmones y el estómago. “Esa bacteria (del pulmón), me explicaban los doctores, la tenemos todos, pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esa manera y en otras personas sí. En mi caso, yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, o sea, estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir, porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza, la ventaja es que obviamente al detectarla y saber cuál es, pues los doctores la van controlando”.

En febrero pasado, Mauri abandonó el hospital tras ocho meses ingresado

Sobre la bacteria que afectó su aparato digestivo, Mauri comentó que ya la habían controlado, pero que pasó unos días muy mal. “Ya la controlamos, que es la ventaja. Ya no tengo fiebre, tuve una diarrea muy fuerte que se quitó, entonces combatimos esa bacteria”, indicó.