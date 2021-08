Thalía celebra en espectacular traje de baño sus 50 años: ‘Happy birthday to me!’

Thalía está de celebración y no se trata de cualquier cumpleaños, sino que este 26 de agosto la cantante celebra 50 años de vida. A través de sus redes sociales, la intérprete de origen mexicano compartió su emoción por este hito en su vida. Desde las primeras horas del día, la intérprete de Habítame siempre compartió detalles de su festejo, el cual arrancó de la mejor manera. La cantante abrazó con orgullo esta nueva etapa en su vida y publicó un serie de imágenes en traje de baño posando junto a un gran número 50 formado por globos de colores.

©@thalia



¡Felices 50, Thalía! La cantante celebró de esta forma este cumpleaños tan especial

La cantante se dejó ver con un enterizo inspirado en las tendencias de los ochenta; la parte superior era a rayas, mientras que la parte baja era de color amarillo canario. Para completar su look, llevó unas gafas oscuras y en cuanto a su peinado, Thalía optó por un recogido alto. La festejada acompañó su sesión de fotos con un emotivo mensaje en el que expresó lo feliz y agradecida que estaba por llegar al quinto piso, rodeada de amor y sobre todo, valiosas enseñanzas de vida.

“¡Happy birthday to me!🎉 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, se lee al inicio de su texto.

©@thalia



El look cumpleañero de Thalía causó revuelo en las redes

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano. Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”.

“Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”😜, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR.💓Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia 🥰) Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo😍 A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T! 🎉🎂🎁🎈”.