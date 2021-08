Cristian Castro explica la razón por la cual no ve a sus hijos mayores

©@rafaelacastroficial



Su hija Rafaela heredó de él la vena artística y sigue sus pasos en la música

En una íntima conversación con Infobae en 2019, Cristian confesó que no se definía como el mejor papá. “La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no”, expresó.