Clarissa Molina: ‘Ahora que llego a los 30, tengo más claro que nunca lo que quiero en mi vida’

Hablar de Clarissa Molina es sinónimo de éxito, ya que la multifacética dominicana ha sabido expandir –a raíz de su reinado en Nuestra Belleza Latina VIP en 2016 – una impresionante carrera en la televisión, la conducción, la actuación y hasta en el lado empresarial. En tan solo cinco años, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más populares y queridos de Univision ya que ha tenido participación en los programas y eventos más importantes de la cadena, así como también a nivel internacional (El Gordo y la Flaca, Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, Premios Soberano, entre otros).

Del mismo modo, su incursión en el mundo cinematográfico es algo que la tiene muy emocionada al punto que sus planes en ese ámbito son tan inmensos como su confianza en sí misma para concretar cualquier reto que se proponga. Independiente, organizada y persistente en sus objetivos, Clarissa nos abrió las puertas de su casa en Miami, Florida, para realizar una exclusiva sesión de fotos dedicada a los lectores de HOLA! USA.

Durante la amena charla, Molina nos reveló sus planes para recibir su cumpleaños número 30 este 23 de septiembre, el cual coincide con una etapa de mucha madurez para ella tanto a nivel personal y profesional. Del mismo modo, hicimos un recorrido de sus mejores momentos y otros no tan buenos en lo que va de sus tres décadas de vida; nos habló de sus miedos, su pasado, y el motivo por el cual hasta el momento no ha logrado encontrar a la persona ideal como pareja.

De lo que sí está segura es que tiene en mente casarse, formar una familia con hijos y sobre todo cumplirle el sueño a su padre de poder entregar a su hija en el altar. ¡Disfruta la entrevista a continuación y entérate de todos los detalles!





Te has convertido en uno de los rostros más importantes de Univision, ¿qué significa para ti eso? Me siento muy honrada. Siento que el trabajo que uno va haciendo todos los días, el resultado en algún momento se va a notar y se va a ver. Que sienta uno que no y que va todo muy despacio, de repente llegan todas las oportunidades y dices: “esto es lo que yo estaba esperando”. Gracias a Dios me mantuve consistente cuando me cansé o cuando quise darme darme por vencida no lo hice. Desde que empecé en Univision tomé clases de oratoria, cultura general, de espectáculos, quienes eran los cantantes que estaban sonando, me preparé para poder quedarme en la plataforma de Univision y realmente hacer una carrera. Todo ese trabajo que he pasado, lágrimas… porque no todo es bonito, es como una montaña rusa de emociones. Lo importante aquí no es darse por vencido y ser consistente, aunque tú sientas que estás haciendo tanto y no está pasando nada, en el momento oportuno te va a llegar esa oportunidad que tú necesitas.

¿Pensabas que ibas a lograr tanto en tan poco tiempo? Imaginaba mi vida trabajando en lo que yo quisiera, haciendo lo que me apasiona; pero, Dios me ha bendecido un poco extra realmente y pienso que por lo mismo… porque todo lo que yo hago le pongo el 100%, el 200% a veces, me exijo mucho a mí misma. Creo que la clave también ha sido trabajar con las personas que a ti te gusta trabajar, que tengan tu misma energía y eso te lleva a ti a crear cosas muy bonitas, porque al final del día uno tiene las ganas y el deseo pero si no cuentas con un equipo que de verdad te da lo que tú quieres y visualizas, entonces no vale de nada la visión. He podido canalizar todas esas emociones, deseos y poderlo hacer… ya tengo mi casa, tengo otra, quiero seguir invirtiendo, quiero seguir creciendo a nivel empresarial con mi propia marca, quiero darle tanto a mis fanáticos porque ellos me han dado tanto y gracias ellos yo estoy acá hoy en día. De eso trata, poco a poco ir creciendo, creo que lo he hecho en el momento perfecto, cada cosa ha llegado en su momento también y definitivamente Nuestra Belleza Latina fue la plataforma que me impulsó.