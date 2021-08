Sofía Vergara revela cómo fue su lucha contra el cáncer a los 28 años: ‘Traté de no entrar en pánico’

Sofía Vergara participó en el evento benéfico Stand Up To Cancer del programa Satuday Night, el cual recauda fondos para la lucha contra el cáncer y su investigación. En este evento, en el cual participaron actrices como Reese Witherspoon y Jennifer Garner, la estrella de Modern Family dejó sin habla a la audiencia cuando reveló que ella sufrió de esa misma enfermedad cuando tenía 28 años. La actriz de origen colombiano que fue durante una visita de rutina al médico, que descubrió que tenía cáncer de tiroides.

©@sofiavergara



Sofía Vergara se unió al evento Stand Up To Cancer del programa Satuday Night

Vergara era una de las anfitrionas del evento, y al momento de tomar el micrófono, compartió su testimonio. “A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, dijo la actriz, quien recordó que esa visita al doctor fue para acompañar a su hijo a endocrinólogo.

Para Sofía, la palabra ‘cáncer’ fue como un balde de agua fría, pero en lugar de tener miedo, decidió informarse y recordó que, una de las claves en su batalla contra esta enfermedad fue un diagnóstico oportuno; es decir que el cáncer le fue detectado en una fase temprana.

©@sofiavergara



La actriz destacó que el diagnóstico oportuno de la enfermedad fue crucial para salir adelante

“Cuando eres joven y escuchas la palabra ‘cáncer’, tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia”, explicó. Vergara, de 49 años, agregó: “Creo que cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”.

Su lucha con el hipotiroidismo

Este complejo episodio en su vida quedó atrás gracias a un tratamiento a base de yodo, sin embargo, la actriz de cine debe tener ciertos cuidados para controlar el hipotiroidismo que padece a causa del cáncer. Para erradicar el cáncer de su sistema, le tuvieron que extirpar la glándula de la tiroides lo cual le dejó algunas consecuencias. Por ello, desde 2013 participa en la campaña Follow the Script, la cual trata de concientizar sobre el hipotiroidismo además de hacer un llamado a todos para tomar un papel activo respecto a su salud.

“En el año 2000, me diagnosticaron cáncer de tiroides y me extrajeron la glándula tiroidea. A raíz de esto, tengo hipotiroidismo y tomo medicamentos para tratar la afección”, señaló Vergara en ese entonces, cuando era vocera de dicha campaña. “En mi carrera, soy conocida por improvisar y no respetar el guión; pero no cuando se trata de mi salud. Me aseguro de ‘seguir el guión’ para hacer exactamente lo que me indica mi médico. Esto es muy importante para mí, ya que no se puede disfrutar de lo que uno tiene sin salud”.