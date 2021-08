Kylie Jenner estaría esperando su segundo bebé con Travis Scott

¡Parece que Stormi se convertirá en hermana mayor! Kylie Jenner está a la espera de su segundo bebé con el rapero Travis Scott, así lo ha reportado PEOPLE. La publicación asegura que múltiples fuentes cercanas a la pareja han confirmado la información. La fundadora de Kylie Cosmetics es madre de Stormi Webster, de tres años, a quien comparte con el rapero, con el cual ha tenido una relación intermitente.

©GettyImages



Kylie Jenner y Travis Scott son padres de Stormi, de tres años

Hasta el momento, Kylie ni Travis se han pronunciado al respecto, pero lo cierto es que la noticia tiene más que felices a sus fans. Page Six habría sido el primer medio en reportar el segundo embarazo de Kylie. Una fuente cercana al clan de las Kardashian-Jenner dijo al sitio web que todos están “encantados” con la noticia.

©@kyliejenner



La pareja retomó su relación este año

Los rumores de un segundo embarazo tomaron fuerza luego de que el padre de Kylie, Caitlyn Jenner, insinuara en un evento de su campaña política a gobernadora de California, que está a la espera de su 19° nieto.

En un breve video, publicado por The Toy Store en Northern California, Caitlyn aparece hablando a los asistentes dentro del lugar, diciendo que ella tenía 18 nietos. “Sigo diciéndoles a las chicas –cosa que no les emociona mucho—pero queremos llegar a los 30 (nietos)”, dijo entre risas, agregando, “es un número redondo”. En seguida, Jenner hizo el gran anuncio sobre el nuevo bebé. “Recién me enteré el otro día que tengo uno más en camino”.

Para los fans fue difícil saber a cuál de todos sus seis hijos de refería. El exatleta olímpico es padre de Kylie Jenner, Kendall Jenner, Brody Jenner, Cassandra Marino, Brandon Jenner y Burt Jenner. Sin embargo, poco después se supo que se trababa de Burt, quien espera a su tercer hijo con su novia Valerie Pitalo. Sin embargo, parece que otro bebé estaría en camino y podría tratarse del segundo hijo de Kylie con Travis.