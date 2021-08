Francisca Lachapel muestra su figura a más de un mes de ser madre: ‘Esa soy yo justo ahora’

A más de un mes de dar a luz, Francisca Lachapel compartió con sus seguidores una fotografía en la que dejó ver cómo va su postparto. La presentadora de Despierta América, quien siempre se ha caracterizado por ser de lo más transparente con sus fans, reveló que ya tiene permiso de su doctor para regresar al ejercicio, además de admitir que, aunque no será fácil, tiene toda la disposición de salir adelante y regresar a su peso antes de ser mamá.

“Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi”, dice la presentadora al inicio de su mensaje.

Lachapel continuó hablando de los cambios que experimentó su cuerpo tras convertirse en mamá y de las ganas que le pondrá a su recuperación. “Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mí! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”. La dominicana concluyó su mensaje deseando a todos un lindo día y dijo que estaba abierta a cualquier sugerencia. “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

Francisca tiene por delante todo un desafío, pues ella misma reveló hace unos días que al final de su embarazo estaba en 217 libras (cerca de 98 kilogramos) y que desde entonces ha perdido varias libras. Ahora está en 178 (80 kilogramos) y confía en que poco a poco, con una sana alimentación, una rutina de ejercicio y el proceso de lactancia, empiece a perder más peso.

‘Estoy muy lejos de ser esa embarazada perfecta’

Durante su embarazo, Francisca enfrentó duras críticas por su aumento de peso, y en sus redes sociales reveló que éstas en un inicio sí le estaban afectando, pero que al final entendió que cada embarazo era diferente y que lo más importante es que, más allá de la apariencia física, ella estaba creando una vida. Cansada de los comentarios negativos, la también modelo alzó la voz y envió un mensaje a sus haters. No puedo entender la falta de sensibilidad por parte de mucha gente de comentarle a una mujer embarazada cuando uno pasa por tanto para tener una criaturita dentro de uno” añadió.