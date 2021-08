Exclusiva: Las espectaculares vacaciones en Hawái de Raúl de Molina con su familia

¿Eres buen suegro o metiche?

Yo no me meto en esas cosas. Solo le aconsejo a mi hija lo que yo creo que debe hacer, pero de verdad no me meto en esas cosas. No soy metiche, ¡esa es mi esposa! Así que se lo dejo a ella que se meta, no yo. ¡A mí no me gustan ni los chismes! Yo solo lo hago por mi trabajo en televisión. Aquí las únicas que están con eso son mi esposa y mi hija el día entero…. “¿Tú viste esto?, ¿Tú viste aquello? ¡Pero, mira quién hay sentado ahí! ”El otro día estábamos en un restaurante y Mily me dice: “Mira, Raúl, aquel es un actor muy famoso” y yo le contesté: “Ay Mily, a mí qué me importa, yo estoy de vacaciones”. Otra vez, estábamos en un restaurante en Honolulú y mi esposa empieza, “Mira quién hay delante tuyo, the boss, the boss…” Y yo me puse a pensar, donde yo trabajo… ¿quién es el jefe mío?, ¿el presidente de Univisión? Hasta que le vi y me di cuenta de que era Bruce Springsteen.