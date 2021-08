Scarlet Ortiz se confiesa sobre lo mal que la pasó con el COVID-19: ‘Fueron unos días horribles’

Pero Scarlet estaba tan mal y empeorando que decidió pedir una segunda opinión. “Yo ya no podía caminar ni respirar y mi hermana decide llevarme a otro hospital y es donde gracias a Dios me internan por dificultad para respirar”, contó la actriz, quien ya presentaba un cuadro doble de neumonía. “Cuando me hacen la placa y las ven, tenía neumonía en los dos pulmones. Llega un momento en que yo no podía respirar por mí. Gracias a Dios no fui intubada, pero sí usé máscara de oxígeno potente, muy fuerte, no me la podía quitar”.

Con la voz entrecortada, Ortiz destacó: “Fueron unos días horribles... Yo solo les pido por favor que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo pero qué maravilloso poder estar vivo. Fueron días muy fuertes para mí, para mi familia, lo superamos, la libramos gracias a Dios”.