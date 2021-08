Ximena Duque apuesta por la belleza natural y dice adiós a los filtros

Ximena Duque continúa con un régimen saludable para perder peso y definir su figura después del nacimiento de su tercera hija, Skye. Tal como nos lo había adelantado en una entrevista exclusiva con HOLA! USA, la empresaria sabía que después del nacimiento de la bebé venía el trabajo duro para perder las libras extras del embarazo. Una diferencia muy marcada a cuando tuvo a Luna hace tres años, ya que no puso tanto esfuerzo como ahora pues sabía que vendría otro bebé en camino. ¡Y así fue!

Loading the player...

Decidida a comer sano, ejercitarse y mejorar por dentro y por fuera, Ximena tiene en su hijo Cristan Carabias al mejor coach de nutrición y entrenador físico. Y en su más reciente video en Facebook, compartió que fue el chico de 17 años quien la convenció de hacer ayuno intermitente, una práctica con la que busca mejorar su salud al mismo tiempo que perder peso. Sin embargo, fue otra de sus confesiones la que sorprendió a sus seguidores, pues desde ahora dice adiós a los filtros en las fotos y videos que publica en sus redes sociales.

“No puedo permitirme a mí misma gustarme más cómo me veo con un filtro. Estos filtros están causando un problema serio, que cuando te tomes una foto o video sin filtro, que no te gustes, te sientas mal o que tengas la necesidad de ponerte un filtro para hablar o salir en las redes sociales. ¡Y esa no e la vida real!”, explicó para sus seguidores. “Me rehúso a de pender de un filtro para verme bien”, agregó.

©@ximenaduque



La actriz continúa en el camino del bienestar personal

Ximena escuchó este gran consejo de parte de su esposo, Jay Adkins: “Me dice el otro día: ‘Es que nunca haces una historia sin filtro. ¿Te das cuenta de que te ves más linda sin filtro?’”. La colombiana agregó: “Me puse a pensar, si mi marido, el hombre con el que me quiero viejita... me está diciendo que le gusto más sin filtro... ¿qué me puede importar lo que piense otra persona?”.