Vicente Fernández Jr. niega enfermedad grave de su padre y se disculpa con los medios

El hijo de Vicente Fernández negó enérgicamente que su padre padezca el síndrome de Guillain-Barré, tal y como una revista mexicana habría dado a conocer el día de ayer. Vicente Fernández Jr. reaccionó molesto ante la insistencia de los reporteros por saber si era verdad dicha información, a lo que respondió de manera inadecuada a los medios que están replegados en las afueras del centro médico donde está hospitalizado su padre desde hace días en Guadalajara, Jalisco. Tras su reacción el día de ayer, el hijo mayor del intérprete ofreció una disculpa este miércoles a los medios.

Vicente Fernández Jr. desmintió que su padre padeciera el síndrome de Guillain-Barré

“Vengo a ver cómo amaneció mi padre. Les quiero pedir una disculpa a todos ustedes, ayer me alteré, me molestó mucho el reportaje de la revista, creo que todos me pueden entender y comprender, una disculpa a ustedes como reporteros, a todos los medios y al público”, dijo a su llegada al hospital a los medios, como el diario Informador.

"Esta situación es lenta pero vamos avanzando": @VicenteFdzJr señaló que su padre @_VicenteFdez está respondiendo bien al tratamiento y recalcó en no creer en noticias que no tienen veracidad.

🎥: @info_normagpic.twitter.com/e8EqrGgWOB — ENTRETENIMIENTO (@informador_ENT) August 18, 2021

Sobre la evolución médica de su padre, Vicente Jr. dijo que las cosas marchan bien, pero que es un proceso lento. “Gracias a Dios las cosas van caminando y estamos muy agradecidos con el público. Como dijo el parte médico, esta situación es lenta, pero vamos avanzando. Ha respondido muy bien al tratamiento”.

El hijo mayor del ‘Charro de Huentitán’ también respondió a lo difícil que ha sido como familia hacer frente a la cantidad de rumores que han surgido desde el pasado 6 de agosto, día en el que don Vicente sufrió una caída en su rancho ‘Los Tres Potrillos’. “Es un poco de emociones encontradas, puesto que no estamos de acuerdo, nadie de la familia, que se den noticias que no tienen veracidad. Eso de un amigo de un amigo o un familiar cercano, cuando tienen a alguien directo, yo no sé por qué le hacen caso a un amigo o una persona cercana a la familia”, agregó.

El intérprete de 81 años sufrió una caída el pasado 6 de agosto en su rancho y desde entonces se encuentra hospitalizado

Vicente Jr. se refirió a los reportes de una publicación en la que una fuente cercana a los Fernández aseguraba que el intérprete de Mujeres Divinas padecía del síndrome de Guillain-Barré (GBS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Clínica Mayo, el síndrome consiste en una afectación del sistema inmunológico poco frecuente que afecta los nervios periféricos, que puede resultar en dolor y/o adormecimiento, inicialmente de las extremidades, debilidad muscular y dificultad para la deambulación; en casos muy severos puede progresar a parálisis.