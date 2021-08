Ryan, el hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony, celebra su cumpleaños 18

Dayanara Torres celebra un día de lo más especial. Hoy, hace 18 años, nació Ryan, su segundo hijo y fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Para la ex Miss Universo, el paso del tiempo de difícil de creer ahora que ve a su pequeño convertido en todo un jovencito, y para celebrar este día y no dejar de felicitarlo en todas las formas posibles, la orgullosa mamá le dedicó un lindo mensaje que publicó junto a un video con las fotos más tiernas de la vida del festejado.

“And just like that... Mi chiquito ya no lo es más...”, escribió Dayanara en su perfil de Instagram, en donde también dejó ver cómo fue el festejo sólo con familiares, entre ellos Cristian, su primogénito y compañero de infancia de Ryan.

“¡¡¡🦁 Te Amo Mi Ryan!!! Me siento tan orgullosa de ti, de tu hermoso corazón, de cómo ves la vida sin miedos, de cómo nada te detiene”, continuó la orgullosa mamá de ver a su hijo convertirse en hombre.

“Qué honor ha sido aprender de ti, verte crecer y convertirte en el young man you are today... El futuro es todo tuyo... ¡No puedo esperar a que el mundo vea todo lo que vas a crear! 🎶🎵🎶”, agregó feliz para su hijo mientras el video mostraba a Dayanara embarazada de él, fotos de su infancia y cómo poco a poco fue creciendo ante la mirada de todo el mundo.

El festejo de Ryan

Dayanara celebró el cumpleaños de su hijo con una comida familiar en el restaurante Rumba Kitchen, en donde le cantaron el Happy Birthday. Dayanara no paraba de sonreír por celebrar junto a sus seres queridos este día tan especial y las fotos del recuerdo no se hicieron esperar.

©@dayanarapr



El padre de Ryan, Marc Anthony, no ha hecho publicaciones sobre el cumpleaños de su hijo, pero es sabido que por lo general el cantante suele felicitar a sus retoños -incluidos los mellizos que tuvo con Jennifer Lopez, Max y Emme- de manera personal y mucho más privada.