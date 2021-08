Carlos Ponce se depila con cera las fosas nasales y las orejas, ¡es lo más doloroso que verás hoy!

Dicen por ahí que ‘la belleza, duele’, y el propio Carlos Ponce lo comprobó al someterse a la depilación del vello nasal y el de las orejas ¡con cera! Sí, así como lo lees... el guapo actor de telenovelas acudió a un salón de belleza para someterse a este dolorosísimo tratamiento estético y en sus redes sociales dejó la prueba. ¡Solo de verlo, podemos imaginar lo mucho que le dolió! Aunque hay métodos más sencillos y menos dolorosos como las máquinas afeitadoras, Ponce optó por el más complejo de todos.

Carlos Ponce dejó sin aliento a sus fans con su video, ¡qué dolor!

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.6 millones de followers, Carlos publicó el video, en el que aparece recostado, mientras una especialista le aplica la cera en las fosas nasales y alrededor de las orejas. “Esto es lo más sexy que verán en toda su vida”, se escucha decir al marido de Karina Banda, quien no deja de bromear asegurando que tener la cera en la nariz es “peor que la prueba del COVID”. Tras unos minutos, llega el momento más temido. La señorita le arranca de un tirón la cera de una de sus fosas y enseguida, procede con la otra. Segundos después, hace lo mismo con las orejas, mientras Carlos no puede más con el dolor.

Varios famosos reaccionaron al video del actor y se mostraron consternados, incluso las mujeres, quienes son usuarias frecuentes de la depilación con cera. El actor Sebastián Rulli no daba crédito a lo que Carlos había hecho y comentó: “Mejor usa la maquinita!!!! Pero que necesidad?????😵‍💫🤯😱😱😱🥴🤦‍♂️”. Karla Monroig escribió: “Qué valiente!”, mientras que Michelle Galván reaccionó con unos emojis.

Los fans de Carlos no fueron indiferentes y comentaron cosas como: “Y lo peor que hay que pagar para semejante tortura😬” y “Hasta a mi me dolió 🥴🥴🤭😂😂”. Otros más celebraron que cuidara su imagen, mientras que otros le advirtieron que los vellos de la nariz no debían de ser retirados, que preguntara a su médico. El clip de Ponce causó tal revuelo, que tiene más de 400 mil reproducciones y casi dos mil comentarios.