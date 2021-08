7 cosas que debes saber sobre la estrella latina en ascenso, Bárbara de Regil

Barbara has been married to Fernando Schoenwald since 2017. The two met through her cousin, Marco Antonio Regil, and had a moment of love at first sight. Since then, the two are inseparable and always supporting each other at events and often posting romantic lovey-dovey posts about each other. Fernando studied law and works in the real estate industry, however he has also become an online influencer with over 500,000 followers on Instagram! And these two look amazing together.

Bárbara está casada con Fernando Schoenwald desde 2017. Se conocieron a través de su primo, Marco Antonio Regil, y fue amor a primera vista. Desde entonces, los dos han sido inseparables y siempre se apoyan mutuamente. También comparten publicaciones muy románticas. Fernando estudió derecho y trabaja en la industria de bienes raíces; sin embargo, ¡también se ha convertido en un influencer en línea con más de 500 mil seguidores en Instagram! Este par sí que son increíbles juntos.

7. Fue reconocida como una de las mujeres más influyentes en las redes sociales sobre bienestar