Bárbara Bermudo nos habla de su más reciente éxito: ‘Ningún sueño es imposible o inalcanzable’

Te vemos muy involucrada en este proyecto, pero ¿qué hay de la televisión, regresarías?

Ahora estoy enfocada en varios proyectos, y son mis prioridades en estos momentos , pero nunca he descartado regresar a la televisión. Estudié periodismo y esa pasión siempre ha circulado por mis venas. No es un cliché pero sí soy ferviente al dicho de que ‘Los tiempos de Dios son perfectos’, y Él siempre nos puede cambiar los planes. Sin embargo, lo que he logrado y seguiré logrando es la enseñanza que quiero inculcarle a mis hijas, que con fe y perseverancia todo se puede lograr.