Jennifer Lopez borra sus fotos con Alex Rodriguez y deja de seguirlo en redes sociales

Jennifer Lopez eliminó todo rastro de su relación con Alex Rodríguez en las redes sociales, borrando sus fotos juntos e incluso dejándolo de seguir. Una manera virtual de gritar al mundo que aquella historia de amor ya no tiene lugar en su vida y es definitivo que no volverán a estar juntos. El corazón de JLo ahora está por completo en su relación con Ben Affleck, con quien regresó casi después de 20 años de haber cancelado su compromiso, y a quien le demuestra que lo suyo va en serio con esta sencilla acción en sus redes sociales.

©@arod



Jennifer Lopez y Alex Rodriguez mantuvieron una relación por cuatro años

Los seguidores de Jennifer se apresuraron a señalar que borró todas las fotos en las que aparece junto a la estrella de baseball, incluidas las de aquella tarde romántica del 9 de marzo de 2019, cuando a la orilla del mar él se arrodilló para pedirle matrimonio y ella dijo que sí. Los fans de ambos también notaron que ella dejó de seguir a Alex en Instagram.

En el perfil de la actriz 52 años ya tampoco aparecen las fotos que se tomaron durante la toma de posesión presidencial de Joe Biden. Ese día, Jennifer fue una de las artistas que lideraron el evento. Cantó This Land is Your Land y America the Beautiful, y conmemoró el momento con varias fotos, entre ellas una en la que ambos se daban un beso en las escaleras frente al edificio del Capitolio. Las fotos de aquel día que permanecen en su feed son solo de ella, mientras que él aún guarda aquellos recuerdos en su álbum virtual.

©@arod



Alex y Jennifer se comprometieron en marzo de 2019, pero cancelaron la promesa de boda al tomar caminos separados en abril pasado

El fin de una linda historia de amor y la continuación de otra

Jennifer y Alex anunciaron su separación en abril de este año, y las fuentes afirmaron que Jennifer fue quien insistió en separarse. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijo la pareja en un comunicado conjunto. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que agregar es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo“.