Chyno Miranda pone fin a los rumores sobre su mal estado de salud

Chyno Miranda ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Durante su participación en los Premios Juventud junto a su gran amigo y compañero, Nacho Mendoza, el público pudo ver los estragos que aún quedan luego de la neuropatía periférica que padeció a raíz del contagio de COVID-19. Su vida personal también ha sido foco de las miradas, captando la atención sobre rumores de separación, una mala convivencia con su esposa, Natasha Araos, y más detalles a los que el cantante ha puesto punto final en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. En ellas, Chyno aclaró varios detalles de su estado de salud y su ausencia en las redes sociales.

La salud de Chyno Miranda ha preocupado a sus fans desde hace más de un año

“Por ahí vi un chisme, un rumor, de que yo estaba muerto y mi mamá, llamó a Natasha a toda la familia, preocupada por mí”, dijo el cantante a la cámara. Además de expresar su decepción por este tipo de noticias, aclaró que no hay problemas con su estado mental: “Soy un chamo consciente, lo únicos 14 días que estuve inconsciente fue bajo los efectos del sedante”.

Otra de las preguntas más frecuentes es su razón para no publicar tanto en redes sociales. “Eso fue decisión mía. Yo le dije a mi esposa Natasha que no me filmara, a mi equipo, a mis amigos que tampoco me filmaran porque era mi proceso de recuperación, y todos lo entendieron bastante bien”, explicó.

“Me sentía inseguro, estaba flaco y estaba hablando muy rápido”, dijo. Y aunque su recuperación va por buen camino, aún tiene algunas secuelas. “Estoy hablando mucho mejor, gracias a Dios, estoy comiendo fino. Creo que estoy en un proceso chévere, estoy haciendo pesas, yendo al gimnasio, así que voy bien, mi gente”, dijo para sus fans.

El ejemplo de que todo puede mejorar

Tan sólo hace unas semanas, Chyno parecía más débil, un detalle que no pasaron por alto sus seguidores, quienes notaron la dificultad que tenía para caminar en su presentación con Nacho. “En Premios Juventud me sentía un poco mal, también estaba bajo los efectos de los ansiolíticos”, aclaró.