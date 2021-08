Julián Gil tenía un ‘crush’ con Lili Estefan ¡y ella lo rechazó!

Ahora que Lili Estefan es una mujer soltera, los galanes no le han faltado. Sin embargo, la presentadora ha rechazado las ofertas o las citas que algunos de ellos le han hecho. Recientemente, Julián Gil reveló al público, en plena emisión de El Gordo y la Flaca, como la presentadora de origen cubano le dijo que ‘no’ a una cita. El actor de telenovelas confesó que, mucho antes de tener una relación con su actual pareja Valeria Marín, él posó sus ojos sobre Lili, y que incluso la invitó a salir una vez, pero ‘La Flaca’ se negó y ahora, todo ha quedado en una mera anécdota.

©@juliangil



Lili Estefan y Julián Gil están compartiendo cámaras esta semana por las vacaciones de Raúl de Molina

Debido a que Raúl de Molina está de vacaciones, Julián Gil fue invitado al show como conductor para hacer mancuerna con Lili, y fue en ese momento donde salió esa revelación, que ha dejado a todos boquiabiertos. Todo se dio cuando Lili comentó lo rápido que había pasado el tiempo, pues no podía creer que la última vez que Julián estuvo en el programa, fuera hace un año.

También se refirió a los chistes que se hacían mutuamente sobre algún día salir juntos, a lo que el actor de Por amar sin ley preguntó a su colega: “¡Ah! ¿son chistes?”. Gil explicó que todas esas ocasiones en las que él le pidió una cita no habían sido para nada una broma. “Yo te digo una cosa, de verdad… Las veces que yo te invité a tomar café cuando yo no tenía novia, era de verdad. Que tú no hayas querido, eso es otra cosa”.

La presentadora, quien es tres años mayor que Julián Gil, se soltó a reír y le respondió: “Te fallé, te fallé”.

A un año del coqueteo del actor de 51 años a la conductora, ahora las cosas son muy diferentes, pues tiene una relación estable con la periodista Valeria Marín, quien recién regreso de Tokio, tras realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos para TUDN.

©@valmarin_r



Julián Gil y Valeria Marín tienen una bonita relación

En cuanto a Lili, la presentadora se ha mantenido al margen de su vida romántica, y hasta el momento se sabe que no ha tenido pareja desde que firmó el divorcio, en enero del 2020. Aunque no está cerrada al amor, en este momento, la carismática presentadora está enfocada en su carrera y en su rol como madre de sus dos hijos, Lorenzo Jr., de 21 años, y Lina Teresa, de 19.