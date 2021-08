¿Jennifer Aniston y David Schwimmer están saliendo?

Por mucho que la noticia nos ilusionara, entre Jennifer Aniston y David Schwimmer no hay más que una bonita amistad. Un representante del actor puso un alto a los rumores que indicaban que las estrellas de Friends estaban saliendo. El mánager de David dijo a The Sun que no hay nada de cierto en los rumores. De la misma forma, el portavoz respondió a Huffpost UK, indicando que los rumores del romance entre ambos eran falsos. Un representante de Jennifer también negó los reportes, de acuerdo con HuffPost UK.

La revista Closer reportó a principios de esta semana que Jennifer y David “se habían vuelto más cercanos de nuevo” desde el reencuentro del Friends. “Luego de la reunión, quedó claro que recordar el pasado había despertado sentimientos en ambos y que la química que siempre habían tenido que esconder, todavía estaba allí. Comenzaron a enviarse mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, apenas el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Los Ángeles”, afirmó una fuente a la revista.

“Han estado pasando tiempo juntos en la casa de Jen, donde ella ha cocinado por las noches y la han pasado bien juntos, conversando y riendo. También fueron vistos bebiendo vino, inmersos en una conversación, mientras caminaban por uno de los viñedos favoritos de Jen en Santa Bárbara, donde estaba claro que había mucha química entre ellos”, agregó la fuente.

Las estrellas de Hollywood, quienes dieron vida a la inolvidable pareja de Rachel Green y Ross Geller, revelaron durante el reencuentro de Friends que solían tener un amor platónico el uno con el otro fuera de las cámaras. “Quiero decir, en la primera temporada, yo tenía un crush con Jen”, confesó David. “Era recíproco”, compartió Aniston.

“En cierto punto, los dos teníamos un amor platónico realmente fuerte el uno con el otro, pero era como dos barcos pasando porque uno de nosotros siempre estaba en una relación y nunca se cruzaron nuestros caminos”, explicó Schwimmer. “Nosotros respetamos eso”.

En cambio, Jennifer admitió que canalizaron su “adoración y amor” mutuos en sus personajes. “Honestamente, recuerdo haberle dicho una vez a David: ‘Va a ser un fastidio que la primera vez que tú y yo nos besemos sea en la televisión nacional’. Efectivamente, la primera vez que nos besamos fue en esa cafetería”, dijo Jennifer. “Así que canalizamos toda nuestra adoración y amor mutuos hacia Ross y Rachel”.