Karina Banda revela que fue acosada: ‘Fue un episodio muy triste’

Ana Patricia Gámez salió de la televisión hace dos meses, y desde entonces se ha dedicado a su exitoso podcast, Ana Patricia Sin Filtros, en el que habla abiertamente de todo tipo de temas. En la entrega de esta semana, Ana invitó a Karina Banda, quien se quedó en su lugar en Enamorándonos USA. Lejos de haber alguna rivalidad o celo profesional, ambas tienen una gran relación y son buenas consejeras, ya que ambas empezaron desde muy jóvenes en el medio, sorteando todo tipo de dificultades. Como nunca, Karina habló de la desafortunada situación que vivió en México, donde fue víctima de acoso en una televisora donde trabajó hace un tiempo.

©@anapatriciatv



Karina Banda se confesó en el podcast de Ana Patricia Gámez

Karina reveló que cuando trabajó en una televisora en México, su jefe la acosaba, y que alzó la voz sobre esta situación. El dueño de la cadena le ofreció una reunión en privado para tratar el tema, pero no resultó como ella esperaba.

“Yo tuve una experiencia con el dueño de una televisora, nunca doy muchos detalles también por seguridad, por mi familia y demás que viven allá, un episodio muy triste. A mí me hizo sentir que yo no quería volver a saber de televisión en México, yo decía, ‘Si vuelvo a trabajar en televisión va a ser en Estados Unidos, porque ahí sí hay leyes y ahí sí te protegen”, dijo Karina.

©@karinabandatv



La presentadora narró a Ana Patricia qué fue lo que sucedió exactamente

“Lo he mencionado por muy encima, pero sí fue una situación de acoso, lo más triste es que venía del dueño de la televisora, como que nunca te lo esperas. Tomé esa reunión porque un jefe mío me acosaba, entonces cuando veo esta oportunidad de hablar con el dueño, que él fue el que se ofreció a tener esta reunión conmigo, yo me emocioné, yo dije: ‘Wow le voy a poder contar lo que me pasó’”.

“Platiqué con él de cosas del trabajo y su pregunta fue, ‘Y usted, ¿cómo se porta?’ y lo dije ‘bien’ y me contestó, ‘Uy, yo que la iba a invitar a portarse mal’”. En seguida, Karina recuerda que le puso un alto y le respondió: “Le dije, ‘ay señor discúlpeme pero mis papás me inculcaron valores y principios’”.

Ana Patricia lamentó profundamente que su amiga tuviera que pasar por eso, y destacó lo importante que es hacer conciencia sobre el acoso. “No solo es en la industria de la televisión y el entretenimiento, se da en cualquier industria, cualquier trabajo, pero siempre y cuando uno tenga en claro los valores, los derechos que tenemos como mujer así sea que las leyes no te apoyen, estés en el país que estés, uno se tiene que dar a respetar y darse su lugar porque eso te puede suceder en cualquier trabajo y estar consciente de ello. Y es importante hablarle a nuestros niños de esto, desde muy pequeños, para que sepan cuidarse”.