EXCLUSIVA: Ally Brooke regresa más fuerte y empoderada que nunca, lista para mostrarle al mundo un álbum que representa su verdadera identidad y cultura

Selena Quintanilla es la reina, y tienes a su hermana Suzette, como más que una mentora, es casi como tu hermana mayor. ¿Cómo se siente estar cerca de un legado así?

Es una locura. Tengo que contarte la historia de cómo sucedió todo esto. Básicamente, solía estar con Atlantic Records y tenía un equipo diferente y estaba en una encrucijada y sucedieron cambios. Fui con Suzette para pedirle consejo y es una historia loca. Ella ha sido una mentora para mí, no sé cómo decirlo, una amiga tan querida. Y se siente loco porque ella es casi como una hermana para mí y eso es un gran honor, como puedes entender. Y fue por ella que [me presentaron] Simran Singh y firmé con su compañía de entretenimiento; él también es mi abogado, pero tiene muchas funciones. Y gracias a él, firmé con Duars Entertainment y AMSI, el sello [de Singh]. También gracias a él estoy grabando mi primer disco, mi disco en español. Así que es una locura que por Suzette esté aquí. Si no fuera por ella, no estaría aquí hablando contigo hoy. No tendría un álbum. No estaría en la transición de este hermoso momento en el tiempo, y me sorprende. Y lo juro, soy la chica más agradecida del mundo porque he orado por algo como esto. He rezado por alguien como ... bueno, por supuesto, siempre he rezado para conocer a Suzette, y para que ella cambie mi vida y sea como una hermana, y entonces Sim también es así. Él es para mí como un ángel que vino y me salvó, cree mucho en mi talento. Y puso todo esto junto y soy la primera artista femenina en AMSI. Así que lo tomo todo como una bendición. Y estoy agradecida porque estuve con Atlantic Records antes, pero eso terminó, Dios mío, creo que en octubre de 2020. Así que estaba un poco perdida de alguna manera, y realmente estaba orando por una respuesta, una nueva situación. Y de nuevo, amo a Atlantic, pero fue una bendición disfrazada que ya terminó y es algo inaudito porque, por lo general, estás atrapado con una etiqueta durante muchos, muchos, muchos años. Y eso fue increíble porque como artista, quería más y quería más libertad y quería una dirección diferente e involucrarme en mi música y quería un álbum y crear mi primer álbum y estar más en el mundo español, grabar más música en español, y para hacer la historia corta, Suzette me presentó a Sim y firmé con Sim. Sim me presentó el entretenimiento de Eric y Duars.