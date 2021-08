Karina Banda y su emotiva despedida de ‘El Gordo y la Flaca’

Karina Banda está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera, y para ello era necesario decir adiós al que ha sido su hogar en Univision durante los últimos años. La reportera de El Gordo y la Flaca se despidió del programa de noticias del espectáculo para convertirse de lleno en la nueva presentadora de Enamorándonos, un lugar que había quedado disponible luego de que Ana Patricia Gámez anunciara su salida para estar más tiempo con su familia. Con las emociones a flor de piel, la esposa de Carlos Ponce se despidió de sus compañeros y agradeció por los buenos momentos que pasó junto a ellos.

©@karinabandatv



Karina Banda dijo adiós a ‘El Gordo y la Flaca’

Raúl de Molina fue de los primeros que se despidió. El viernes pasado Karina conducía el programa con su amigo, pero no se volverían a ver en el set este lunes. Raúl tuvo un gran detalle y le obsequió un lindo ramo de flores a Karina para cerrar de la mejor manera su trabajo juntos.

“Fue un placer @rauldemolina 🤍🙏🏻 Denle mucho amor a Rauli que me regaló estas flores tan lindas por ser nuestro último programa juntos”, escribió Karina junto a una linda foto del recuerdo. Y con gran sentido del humor, agregó: “PD: @elgordoylaflaca no se van a deshacer tan fácil de mí 🤣😂”.

Este lunes, que sería su último día en el show, Karina condujo el programa con Lili Estefan, una gran amiga que además hizo de Cupido entre ella y Carlos Ponce. “Ella es Lili Estefan… La mujer más alegre, divertida, optimista y fuerte. Podría seguir describiéndola pero mejor les cuento una anécdota con la que me enseñó quien era ella desde el primer día que llegué al estudio de El gordo y la Flaca un 4 de agosto del 2017”, escribió la mexicana recordando una gran anécdota con La Flaca.

“Recuerdo perfecto que ese día salí de trabajar feliz y camino a mi casa, le llamé a mi mamá muy emocionada para contarle que Lili me había comenzado a seguir en las redes sociales… puede sonar tonto pero créanme, no lo fue”, escribió Karina sobra aquel día.

©@liliestefan



Lili Estefan le brindó su amistad a Karina Banda, el clic fue tal que gracias a ella conoció a su hoy esposo, Carlos Ponce

“A los pocos días subió una foto conmigo en la que me daba la bienvenida al programa y otra vez pensarán que es algo tonto pero no lo fue”, continuó. “Con los más pequeños detalles Lili me mostró lo profesional, su gran corazón y la mujer segura que es, en una industria tan competitiva (especialmente entre mujeres). Lili me apoyó desde el principio y siempre sentí como me arropaba y me cuidaba”, agregó.