Cristóbal Lander, ex de Gaby Espino, y su familia luchan por su salud por COVID-19

Los contagios de COVID-19 no cesan, y ante un incremento de casos a nivel mundial, algunas familia que habían pasado la pandemia sin enfermarse, hoy viven la pesadilla de enfrentarse a Coronavirus. Una de ellas es la de Cristóbal Lander, ex de Gaby Espino y padre de Oriana, quien cayó en cama junto a su familia a pesar de estar vacunados.

©@lander_cris



Cristóbal Lander y su familia luchan contra el COVID-19

Paula Bevilacqua, esposa de Lander, contó en sus redes sociales cómo ha sido para su familia pasar por esta mala experiencia. “Hoy luego de todo este encierro, este virus que después de año y medio nos atrapó, debo decirles que imagínense si me tumbó los primeros días estando vacunada, ¿qué habría pasado si no me hubiera vacunado?”, escribió la actriz haciendo reflexión sobre lo grave que pudo ser todo de no haber contado con la vacuna.

El virus atacó no sólo a Paula y Cristóbal, sino también a su hijo menor, Massi. Cristóbla Jr. parece haber evadido el contagio, pero tomaron medidas para evitar que se enfermara estando en casa. “Gracias a todos los que me escriben, Cristóbal Jr. está con la abuela porque luego de varias pruebas negativas preferimos que se quedara con ella mientras nosotros salimos de este proceso. Massi, Cristóbal y yo estamos bastante bien”, agregó para sus seguidores.

La medidas necesarias para evitar contagios

Paula vuelve a aparecer en sus publicaciones en las redes sociales con energía y dispuesta a divertirse con su hijo a pesar del encierro. Sin embargo, envió un mensaje para sus seguidores, en especial para aquellos que o han asistido a aplicarse la vacuna contra el virus que tiene en vilo al mundo entero.

“Mi gente linda todo el mundo 🌍 debe vacunarse. Hagamos conciencia de eso, ¡y aún vacunados no podemos relajarnos! Sigue usando tapabocas y alcohol”, escribió junto a un video en el que ella y su hijo Massi ponen el ejemplo desde casa.