Mamá de Francisca Lachapel confiesa lo mal que lo ha pasado y cómo se lleva con Francesco

Para Doña Divina es inevitable no comparar la dicha de su hija con sus propias experiencias: “Yo pasé cosas muy duras por mis hijos. Creía que sola no podía, siempre que busqué me equivoqué, buscaba un compañero y me equivoqué”, confesó con el corazón en la mano.

Es por ello que al ver a Francesco, se siente tranquila al saber que su hija estará bien. “Es un hombre complaciente, siempre está pendiente, le da mucho cariño. Yo los veo así juntitos y digo: ‘¡Ay Dios mío, qué bonito!, señor mantenlo así por siempre’”, dijo sobre los deseos que sólo una madre podría tener para su hija.

La realidad en su país y la ayuda de Francisca

Aunque ahora está de lo más feliz en el hogar de su hija, Doña Divina regresará eventualmente a su casa en República Dominicana, en donde la situación económica le preocupa a pesar de tener una profesión como profesora desde hace casi tres décadas. “Tengo 27 años trabajando en educación y todavía me pongo triste porque no tengo nada por ello, sino por lo que ella me da”, contó al borde del llanto.

©@habiaunavezunafoto_



Francisca no abandona a su madre en los momentos más complicados

Sin poder aguantar las lágrimas, dijo que se ponía así de sentimental por cómo vive y lo difícil que sería sin la ayuda de su hija, quien desde que firmó su primer contrato en la TV, le envía dinero semanalmente. Y aunque Divina le decía que no se preocupara, Francisca jamás se olvida de ella y hasta le construyó una casa. “Me dijo: ‘No, yo destiné esto para ti y eso va a ser para ti’. Y así ha sido. Ella semanal siempre está presente ahí y yo bien agradecida”, expresó llena de gratitud.