Gianluca Vacchi celebra su cumpleaños más feliz con un nuevo look en honor a su hija

Ya veíamos hace unos días a Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca empacar las maletas y abordar un jet privado para vacacionar a la orilla del mar. Un viaje con gran significado, pues además de pasarlo con su esposa y su hija, Blu Jerusalema, el empresario italiano estaba dispuesto a celebrar su cumpleaños 54 a lo grande, acompañado de las dos mujeres que más ama en el mundo.

Para Gianluca este no es un cumpleaños como cualquier otro. Esta vez es la primera que celebra como papá y no dudó en conmemorar la fecha con un detalle en su look en honor a la bebé. Con ayuda de un estilista, el italiano marcó el primer nombre de su hija en el costado izquierdo de su cabeza y quedó muy feliz con el resultado.

“Voy a dedicarte cada cumpleaños de mi vida. Te amo, Blu Jerusalema... Todos los días agradezco a mi reina, Sharon, por este hermoso regalo”, escribió junto al video del resultado.

©@sharfonseca



La modelo venezolana no dejó pasar la fecha sin dedicar algunas lindas palabras para su pareja.

Sharon Fonseca dedicó un lindo mensaje para el padre de su hija junto a una foto en la que se puede ver el gran ramo de rosas rojas que le obsequió: “Para el hombre que ha sido el mejor padre, compañero y amor de mi vida, ¡feliz cumpleaños! ❤️”, anotó muy contenta. “¡Tu amabilidad, sabiduría, coraje y dedicación no tienen límites! Sigues soñando y sigues cumpliendo tus metas, sin importar en qué ‘etapa’ de la vida te encuentras o los desafíos que se atraviesen en tu camino”, continuó sobre lo mucho que lo admira.

“Estoy tan orgullosa del hombre que eres y del hombre en el que te sigues convirtiendo. ¡Tengo la certeza que mi ángel y yo somos afortunadas de tenerte ❤️ salud a ti! 🥂🌹”, agregó de corazón.

La fiesta de cumpleaños de Gianluca Vacchi

Claro que para celebrar su cumpleaños no podía faltar una fiesta llena de música, baile y diversión. A bordo de un yate, Gianluca y Sharon fueron los anfitriones para un selecto grupo de amigos. Como es su costumbre, el festejado se la pasó bailando hasta más no poder y logró que todos sus invitados disfrutaran de la música como él.