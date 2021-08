Adamari López revela cómo ve hoy su relación con Toni Costa

La también actriz negó aquellos rumores de haberse sometido a una cirugía que aceleró su pérdida de peso. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones”, dijo. Y agregó que desde la delicada situación que vivió con el cáncer sólo ha estado en el hospital por la gravedad de la influenza que contrajo en 2018. “Para mí (perder peso) ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr. Quiero llegar como a 118 libras... mi peso ideal sería de joven que era entre 100 y 105, no creo que llegue ahí, todavía me falta llegar a las 118 libras pero bueno por ahí voy”, aseguró confiada en sus metas.

