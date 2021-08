EXCLUSIVA: Alice Braga está rompiendo fronteras en Hollywood con ‘The Suicide Squad’

Oh por Dios, no puedo esperar a que la gente vea esta película en los cines porque es un filme que tú necesitas ver en una pantalla grande. Creo que James trabajó para ello. Filmó en IMAX, así que la idea es realmente tener esta pantalla de gran tamaño para experimentar, ya sabes, la locura que creó su mente (risas). Creo que es un momento especial para volver a conectar con la audiencia al volver a los cines. Creo que es genial tener streaming y todo eso, pero es realmente maravilloso cuando puedes verlo en la pantalla grande. Me alegro de que hayas tenido la experiencia.

La vi en IMAX también, así que tengo la experiencia completa, fue asombroso. Así que te hemos visto en TV y cine. Tu actuación en Soy Leyenda es inolvidable, en televisión eres La Reina del Sur. Conocemos tu rostro y sabemos quién eres, pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo te describirías a ti misma en este momento de tu vida?