Ana Patricia Gámez revela lo difícil que fue explicarle a su hija la partida de su abuelito

Nos enfermamos, ese fue error mío. Yo soy cuidadosa con el tema del agua. Siempre les doy agua embotellada y no sé que me pasó en esta ocasión que tomaron agua de garrafón que no es tan filtrada como una embotellada y sí mi hijo se enfermó feo casi todas las vacaciones. No fueron unas vacaciones memorables en ese sentido, pero sí fueron emotivas porque se cumplió un año del fallecimiento de mi papa pude estar en su tumba, acompañar a mi mamá y a mis hermanas en lo que fue la oración por su primer aniversario luctuoso.

¿Cómo le explicas a los niños el duelo y lo que pasó con tu papá?