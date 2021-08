Belinda y Nodal celebran su primer aniversario entre pétalos de rosas y una romántica cena

¡Belinda tiene al mejor novio del mundo! Christian Nodal preparó tremenda sorpresa para su chica por su primer año de novios. Luego de superar diversas adversidades, como el contagio de COVID-19 de ella o la operación de emergencia de la mamá de él, al fin los cantantes han tenido la oportunidad de celebrar su primer aniversario juntos. El intérprete de Botella tras botella ambientó el lugar de la forma más romántica con pantallas gigantes con videos de ambos, una cena a la luz de las velas, pétalos de rosas en el piso y un proyector para ver películas en una cómoda sala entre cojines y almohadones.

©@belindapop



Esta fue la reacción de Belinda al ver la sorpresa que le preparó su novio

Otro romántico detalle fue la canción que Nodal escribió especialmente para la ocasión. En los videos se alcanza a escuchar la siguiente estrofa: “Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. No me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”.

La reacción de Belinda fue lo mejor, pues no daba crédito a la gran sorpresa que su futuro esposo le había preparado con tanto esmero. La cantante no dejaba de mirar los detalles del lugar y de la emoción, se llevaba las manos al rostro. ‘Beli’ estaba tan feliz, que en los videos de Nodal se escucha como grita: “Te amo”, dirigiéndose al cantante.