Tini Stoessel dice que Belinda y Christian Nodal ya están casados

La boda de Belinda y Christian Nodal es una de las más esperadas del medio del espectáculo luego de que se comprometieran de la manera más romántica en mayo pasado. Desde hace semanas se rumora que la pareja se casaría a finales de agosto en España y los planes marchan acorde a esa fecha. Sin embargo, parece que los enamorados se adelantaron y ya son marido y mujer, según reveló Tini Stoessel, amiga de la futura novia y con quien recién colaboró junto a Lola Índigo para el tema La Niña de la Escuela. ¡Y Belinda reaccionó al momento!

©@lolaindigo



Belinda y Tini Stoessel unieron sus voces junto a Lola Índigo para el tema ‘La Niña de la Escuela’

Durante un live en las redes sociales, Belinda, Tini y Lola charlaban sobre su nueva canción cuando Tini parece haber revelado que la tan esperada boda ya tuvo lugar. “Belinda está casada, pero para… Pero Beli, yo vi el anillo”, dijo la ex de Sebastián Yatra.

Belinda de inmediato desmintió las palabras de Tini y explicó que los planes de la boda van mucho más lentos de lo que parece. “Mi amor, todavía no hay boda, todavía falta. La verdad es que todavía no tenemos ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, todavía estamos apenas viendo”, explicó la futura novia.

©@Lavozmexico



Belinda y Christian Nodal están más que enamorados y listos para pasar llevar su amor al altar

Belinda agregó que ella y Nodal están muy felices disfrutando de su compromiso y sin prisas por planear el gran día en el que se den el “sí, acepto” como todos esperan. ”Es otra etapa, estamos sí con el compromiso, pero todavía no hemos hablado de cuándo va a ser la boda”.

Los supuestos detalles de la boda de Belinda y Christian Nodal

A partir de aquel día en el que el cantante mexicano le dio a Belinda un anillo de compromiso valuado en tres millones de dólares, la expectativa del gran día crece a cada minuto. Según el periodista Marco Antonio Silva, podrían casarse el próximo 28 de agosto en Madrid, España. Incluso hace unos días Nodal parecía estar en manos del diseñador Brizuela, quien le tomaría las medidas para el traje de su boda.