Los hijos de Lili Estefan ¡se avientan del paracaídas!

“Y en un abrir y cerrar de ojos mi chiquitica llegó a sus #19 veranos!!!! 🥰🎂 Happy Birthday mi princesa, que la vida te traiga siempre felicidad, Amor, amigos, Salud y puras bendiciones. No puedo creer que estos son tus últimos #TEEN 😳😩 Disfruta mucho tu día, ya llevamos tres días celebrando pero hoy es especial!!!! Gracias por existir en mi vida y por ser la mejor hija ❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 I LOVE UUUUUUU to the moon and back and around the world 19 times 🥳🥳🥳🥳 #happybirthday #19 #Lina #felizcumpleaños #miniñabella #michiquitica @linaluaces”, escribió la presentadora.

