¡Carolina Sarassa revela el nombre de su bebé!

Carolina Sarassa tiene grandes noticias sobre su dulce espera. La periodista de Despierta América inició la semana muy contenta para compartir con el mundo entero que ya tiene nombre para su bebé. Desde la comodidad de su hogar y acompañada de su hija Chloé Sophia, la también presentadora de TV reveló e nombre que ella y su esposo, Andrés Chacón eligieron para su tan esperado niño, y explicó el significado de esta linda elección.

©@jpadronsutti



Carolina Sarassa reveló el nombre de su segundo bebé

“Estoy aquí en el cuarto de Chloé que próximamente será el cuartito del bebé. Todos me han preguntado cómo se va a llamar el bebé que ya está a sólo cinco semanas de nacer”, dijo emocionada Carolina en la charla que tuvo con Karla Martínez. “Después de mucha pensadera, de mucha preguntadera, finalmente decidimos que se va a llamar Noah Mattia”, reveló con mucha ilusión.

La futura mamá explicó de dónde salió esta idea y qué significan ambos nombres: “Con mi esposo estuvimos buscando muchísimos nombres, todos nos encantaron, pero queríamos uno que tuviera un significado muy lindo y que fuera algo bíblico”. Contenta por compartir la gran noticia, Carolina continuó: “El nombre Noah significa ‘paz’. El nombre Mattia significa ’regalo de Dios’. ¿Qué mejor regalo Dios nos puede dar que finalmente mandarnos a este niño que tanto queríamos, este hermanito que tanto anhela mi niña”.

Al borde del llanto, Carolina dijo estar muy emocionada ya que su hija es el amor de su vida, y en cuestión de semanas se convertirá en hermana mayor. “Próximamente estaré también con el principito que tanto estamos esperando. Estoy muy contenta”, agregó con la voz entrecortada.

A la espera de la llegada de Noah Mattia

Aunque Carolina está en la recta final de su embarazo, es apenas que la futura mamá ve la realidad de lo que está a punto de suceder y que cambiará su vida para siempre. “Me cayó el 20... Finalmente me estoy dando cuenta, aunque tengo tremenda pancita, que estoy embarazada y estoy muy contenta. Me da mucha felicidad porque Chloé me toca el estomaguito”, añadió ante la cámara del programa de Univision.

©@jpadronsutti



Carolina y su esposo, Andrés Chacón, están de lo más dichosos ahora que serán papás por segunda ocasión

Andrés Chacón, el feliz papá, está igual de emocionado ahora que llegará el hijo varón que tanto deseaban para completar a la familia. “Él está súper agradecido porque dice: ‘Yo nunca pensé que me iba a casar, y me casé. Nunca pensé que iba a tener hijos ya hora vamos a tener dos’”, contó Carolina sobre la reacción del futuro papá.

En cuanto a los cambios en su hogar, la periodista explicó: “Estamos en plena remodelación de la casa para poder pasar (al bebé) este cuartito que ha sido de Chloé. Para ella habrá uno más grande con una camita más grande. La cunita va a ser la del bebé”, explicó feliz.