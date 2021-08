Chyno Miranda y su esposa alzan la voz contra los rumores: ‘Los únicos dueños de la verdad somos nosotros’

En un reciente post realizado por la mamá de Chyno, ella agradece a todos por las oraciones a su hijo en un mensaje que dice así: “Agradezco a todas las personas que me han escrito preocupadas por la salud de mi hijo Jesús Alberto, él es mi sol y se que Dios no me lo va abandonar. Les pido que oren por él, por su recuperación. Ya está decretado que va a salir airoso de ésta, Seguirá de la mano de Dios. Mil gracias por su apoyo. Dios los bendiga”.

A lo que Natasha respondió´: “Así mismo es mami Alcira ❤️🙌 tú sabes y siempre te lo he dicho él estará biennnnnn!!!! Mente positiva y con mucha feeee”.

