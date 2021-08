El joven y talentoso Manuel Turizo nos da un tour en exclusiva por su nueva casa

¿Has tenido algún tema con la ansiedad o depresión? ¿Cómo te mantienes sano mentalmente?

De lo poco que sé de las personas que sufren ansiedad y depresión, es que es una condición más allá de lo que pueden controlar. Todo el mundo experimenta una situación o momento de ansiedad, estrés o tristeza, que se bajonean. Sí lo he sentido, pero no para que me contamine tanto que me desvíe del camino de lo que hago y por qué lo hago. Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es lo que me hace feliz en la vida y no estaría en ningún otro lado. Me siento bendecido por eso. Todos tenemos problemas, pero no me puedo andar quejado de los míos. Soy consciente de que la gente me ve con muchas más bendiciones de las que la mayoría podría tener.