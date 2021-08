Mamá de Christian Nodal reaparece tras cirugía ¡con nuevo look!

Aunque ninguno de los integrantes de la familia ha hecho comentarios sobre la enfermedad, un mensaje de Cristy levantó sospechas entre sus fans de que quizá esté luchando contra algún tipo de cáncer. “Agradezco a Dios la fuerza que me da para seguir luchando día con día, con alegría y amor... ¡Tal vez llegue a quedar sin un sólo cabello! ¡Tal vez no! Pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos o de cualquier estereotipo”, explicó semanas atrás sobre las críticas que recibió al mostrar su corte pixie en tono rubio.

