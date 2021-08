Shakira cuenta la razón por la que sus hijos no escuchan sus canciones

“¡Uy, qué mal! Eso sí que es un mal corte de pelo”, dijo en la sección Mi vida en looks, de Vogue, al ver fotografías de sus looks. “Esto es consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, por qué no te cortas el pelo, lo tienes muy maltratado’. Y yo: ‘Ah, ajá’”, expresó para después hacer el ademán de cortarse la melena a la altura de la barbilla, un look que llevó a principios de 2012.

“El peor error de mi vida”, expresó. Y entre risas y un tanto seria, aseguró: “Suegra, no le vuelvo a seguir consejos estéticos”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.