Alaïa, la hija de Adamari López, se convierte en la chef más tierna de mamá

Adamari López continúa en el camino de una vida saludable que la ayude a perder peso y mantener un estilo de alimentación sano. Desde un principio, la presentadora de Hoy Día aseguró que no lo hacía por vanidad, sino por darle un buen ejemplo a su hija Alaïa, ¡y vaya que lo está logrando! Además de verse mucho más estilizada, Adamari empieza a ver los resultados de su esfuerzo en la niña de seis años, quien empieza a tener curiosidad por la cocina y demostró sus habilidades frente a la estufa con un gesto de amor para mamá.

Alaïa preparó un desayuno lleno de proteína para Adamari, pero en sí, el hecho de estar en la cocina fue lo que enterneció a la originaria de Puerto Rico. “Mire a esta chef que tengo aquí haciéndole un huevito a mami para el desayuno”, dice Ada mientras capta el lindo momento en video.

La también hija de Toni Costa se preparó muy bien para pararse frente a la estufa, además de estar supervisada por mamá, usó un mandil, gorro de cocinera y guantes que prevenían cualquier salpicadura y quemadura con los utensilios que tenía en la mano.

“Ella está trabajando con una cucharita, el fuego bajito y me está haciendo un revoltijito de jamón con huevo. Ahora ya no hay fuego porque ya lo apagaste, ¿verdad?”, explicó Adamari a sus fans.

Y, aunque el desayuno no sea exactamente parte del régimen alimenticio que Adamari sigue para mantenerse en forma, le aseguró a su hija que se lo comería, pues con el amor de madre no se atrevería a rechazar el esfuerzo de su hija. “¡Gracias, mi amor! Ahora yo me voy a comer eso riquísimo”, dijo antes de interrumpir la charla que ambas mantuvieron en la cocina.

Adamari López, cada día más en forma

El tema de la alimentación cobra mucha más importancia en casa de Adamari López ahora que está en el proceso de ponerse en forma. Además de cuidarse mucho con rutinas de ejercicio que incluyen pesas, la Chaparrita de Oro tiene bastante control con lo que pone en su plato. Una tarea que no le ha sido nada sencilla, pues le encanta saborear postres y platillos que podrían desviarla de su meta.